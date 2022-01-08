В центре Минска обвалился мост над Немигой 8.01.2022, 8:21

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Движение транспорта полностью перекрыто.

Часть путепровода обвалилась в центре Минска над Немигой. Информация об этом появилась в соцсетях, сообщает zerkalo.io.

Происшествие случилось глубокой ночью. Завал сейчас убирает МЧС. Спасатели сообщают, что обрушилась пешеходная часть. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пресс-служба столичной ГАИ предупреждает, что в связи с обрушением моста на проспекте Победителей над улицей Немига закрыто движение всех видов транспорта, включая и общественный, на следующих участках дорог:

по улице Немига от улицы Городской Вал до улицы Янки Купалы;

по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Мельникайте.

Участников дорожного движения просят учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.

Последний раз капитальный ремонт путепровода проводили в 2017 году. Стоимость его тогда составила около 3 миллионов рублей. Заказчиком работ выступал «Горремавтодор», генподрядчиком — стройтрест № 7.

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