Российский Ту-204 загорелся в китайском аэропорту Ханчжоу 12 8.01.2022, 14:58

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Иллюстрационное фото

Лайнер развалился на две части.

Грузовой самолет российской авиакомпании "Авиастар-Ту" загорелся незадолго перед вылетом из аэропорта китайского Ханчжоу, сообщает sina.com.cn (перевод — vesti.ru).

Огонь на борту Ту-204С, который должен был отправиться в Новосибирск, вспыхнул в 04:40 по местному времени (23:40 7 января по Минску). Сотрудники наземных служб быстро вывели из салона восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

С пламенем удалось совладать не сразу, лайнер, как можно судить по кадрам, получил серьезнейшие повреждения и фактически развалился на две части.

Что стало причиной пожара, предстоит установить экспертам.

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