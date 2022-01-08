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«Обстановка очень напряженная»: Что происходит прямо сейчас в Алматы?

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  • 8.01.2022, 18:43
  • 20,018
«Обстановка очень напряженная»: Что происходит прямо сейчас в Алматы?

На улицах казахского города часто слышна стрельба.

Корреспондент «Дождя» Василий Полонский рассказал о том, что происходит сегодня в Алматы.

Василий Полонский рассказал, что на улицах Алматы много разных подразделений силовиков, часто слышна стрельба, однако полиции не много — в основном они охраняют важные государственные учреждения. Кроме того, дорога к городу перекрыта блок-постами, граждан Казахстана не выпускают из страны, а интернета по-прежнему нет.

Ранее Полонский вместе с фотографом Василием Крестьяниновым находились рядом с моргом, где собрались родственники погибших или пропавших без вести. Один мужчина попытался перелезть через забор и попасть внутрь, но силовики стали угрожать мужчине и стрелять в воздух, а потом задержали его.

Когда силовики увидели, что Полонский и Крестьянинов снимают, они начали кричать, чтобы те убрали камеры, и стрелять в воздух, а затем в асфальт им под ноги.

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