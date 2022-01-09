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Пенсионная система Исландии столкнулась с беспрецедентными «проблемами»: некуда девать деньги

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  • 9.01.2022, 13:59
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Пенсионная система Исландии столкнулась с беспрецедентными «проблемами»: некуда девать деньги

А в ФСЗН Беларуси который год подряд растет «дыра».

Пенсионная система Исландии, признанная недавно лучшей в мире, столкнулась с проблемами из-за избытка средств. В ней накопилось столько денег, что их стало некуда вкладывать, пишет ВВС.

Пенсионная система в Исландии имеет объем ресурсов, примерно равный 200% ВВП страны, то есть приблизительно 50 миллиардов долларов США.

Сейчас правительство во главе с представительницей «Лево-зеленого движения» Катрин Якобсдоуттир рассматривает идею разрешить компаниям, управляющим пенсионными фондами исландцев, делать больше инвестиций за рубежом. Согласно действующим нормам, такие инвестиции пенсионных фондов за границу не должны превышать 50%.

«Система стала слишком большой. Понятно, что мы не можем ограничивать все инвестиционные возможности на внутреннем рынке», — заявил министр финансов Бьярни Бенедиктссон — представитель консервативной Партии независимости, коалиционного партнера «лево-зеленых».

Напомним, что в белорусском ФСЗН, откуда платятся пенсии большинству граждан, уже который год наблюдается масштабный дефицит средств.

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