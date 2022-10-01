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«Сегодня спали в лужах»: на Донецком направлении оккупанты остались без танков

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  • 1.10.2022, 9:21
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«Сегодня спали в лужах»: на Донецком направлении оккупанты остались без танков

Российские солдаты не получили подкреплений, а ранения лечат мазками йода на лбу.

30 сентября один из российских оккупантов, пока еще оставшихся в живых на Донецком направлении, созвонился с матерью, рассказав ей, что у них нет ни одного танка и осталось три роты личного состава.

В аудиозаписи перехвата, опубликованной Главным управлением разведки Минобороны Украины, российский захватчик жалуется на то, что ему и его сослуживцам приходится спать в лужах, еды мало и нет необходимой медицинской помощи.

Солдат РФ добавил, что подкрепления им не прислали, а ВСУ идут на прорыв. В их роту прислали медика, который лечит военных передовыми методами - несколькими мазками йода на лоб, после чего спрашивает о наличии жалоб у «пациентов». Больше никто не жалуется...

Оккупант признался женщине, что их позиции в посадке может сравнять с землей один украинский танк, а их на подходе уже 15.

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