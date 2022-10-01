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Армия РФ бежит из Кременной: фронт прорван и посыпался

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  • 1.10.2022, 12:38
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Армия РФ бежит из Кременной: фронт прорван и посыпался

Лиманский котел запустил паническую реакцию оккупационных войск на Донбассе.

У россиян снова «посыпался» фронт на Донбассе. Оккупационная армия РФ, предварительно, бежит из Кременной.

В Сеть попали несколько роликов массового бегства оккупантов в Луганской области.

Ролики доступны на Telegram-канале «Украина 365».

«Котел» в районе Лимана запустил паническую реакцию оккупационных войск РФ на Восточном фронте. Судя по роликам, россияне уже бегут из города Кременная. А это значит, что РФ теряет территории Луганщины.

В одном из роликов оккупант, матерясь, комментирует уход россиян из Кременной. «Все! Вот пацанов встретили, они последние. Впереди никого нет. Ни 208-й, никого!» - пожаловался оккупант.

Второй ролик снят ночью. Российский военный показал, как он с товарищами убегал из Кременной. «Агой, вышли из Кременной! Как страшно! Страшно вообще. Нормально, должно быть страшно», - кричал российский солдат.

О том, что фронт российской армии на данном участке посыпался после окружения Лимана, российские пропагандисты начали массово писать в ночь на 1 октября.

Генштаб ВСУ информацию пока не комментирует. Однако если она подтвердится, это будет означать выход ВСУ к Рубежному, Лисичанску и Северодонецку.

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