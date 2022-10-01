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«Газпром» прекратил поставки газа в Италию

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  • 1.10.2022, 17:26
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«Газпром» прекратил поставки газа в Италию

Российская компания заявила, что она не может транспортировать газ через Австрию.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину «Газпром» прекратил поставки газа в Италию через Австрию.

Об этом говорится в сообщении российского «Газпрома».

«Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что c 1 октября не сможет поставлять газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию.

В «Газпроме» заявили, что данное решение связано с изменением австрийского законодательства.

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — говорится в сообщении «Газпрома».

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