«Газпром» прекратил поставки газа в Италию2
- 1.10.2022, 17:26
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Российская компания заявила, что она не может транспортировать газ через Австрию.
После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину «Газпром» прекратил поставки газа в Италию через Австрию.
Об этом говорится в сообщении российского «Газпрома».
«Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что c 1 октября не сможет поставлять газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию.
В «Газпроме» заявили, что данное решение связано с изменением австрийского законодательства.
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — говорится в сообщении «Газпрома».