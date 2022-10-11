СБУ ликвидировала две группы наемников «Вагнера» 1 11.10.2022, 10:42

5,910

Командир диверсантов попал в плен и уже дает показания.

Служба безопасности Украины ликвидировала две группы диверсантов ЧВК «Вагнер» в Харьковской области.

В СБУ показали уникальные кадры о ходе спецоперации и ее последствиях.

Операцию по ликвидации наемников-диверсантов провели спецназовцы ЦСО «А». Ее удалось реализовать, проведя аэроразведку и молниеносный штурм.

«У врага: один - 200-й, еще четверых - захвачено в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенных оккупантами пыточных для украинцев», - отметили в СБУ и пообещали уничтожить всех оккупантов, которые пришли на украинскую землю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».