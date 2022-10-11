СБУ ликвидировала две группы наемников «Вагнера»1
- 11.10.2022, 10:42
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Командир диверсантов попал в плен и уже дает показания.
Служба безопасности Украины ликвидировала две группы диверсантов ЧВК «Вагнер» в Харьковской области.
В СБУ показали уникальные кадры о ходе спецоперации и ее последствиях.
Операцию по ликвидации наемников-диверсантов провели спецназовцы ЦСО «А». Ее удалось реализовать, проведя аэроразведку и молниеносный штурм.
«У врага: один - 200-й, еще четверых - захвачено в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенных оккупантами пыточных для украинцев», - отметили в СБУ и пообещали уничтожить всех оккупантов, которые пришли на украинскую землю.