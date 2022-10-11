Украинская армия добилась значительных успехов на пути к Херсону 5 11.10.2022, 15:30

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Готовится официальное сообщение.

В согласовании с президентом Украины Владимиром Зеленским готовится официальное сообщение об освобождении очередных населенных пунктов на юге Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала во время онлайн-брифинга.

«Мы сейчас готовим официальное сообщение, которое будет взвешенно и согласованно с Верховным главнокомандующим Украины, который сможет сообщить, какие населенные пункты уже освобождены и могут быть объявлены как таковые, и (когда) это будет достаточно безопасно для подразделений, которые их освободили, и для гражданского населения, которое будет пытаться вернуться туда», - сказала Гуменюк.

Она уточнила, что есть позитивные новости об освобождении новых населенных пунктов.

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