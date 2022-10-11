Под Брестом отрабатывали высадку десанта в ночное время

Под Брестом отрабатывали высадку десанта в ночное время6
- 11.10.2022, 23:08
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Были задействованы военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Под Брестом отрабатывали высадку десанта из самолета Ил-76МД в ночное время.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, были задействованы военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Десантирование происходило на полигоне «Брестский» с высоты 800 метров «со штатным вооружением и экипировкой».
Во вторник городское руководство предупреждало жителей Бреста, что через город пройдет военная техника — военнослужащие 38-й бригады выезжают «в районы выполнения поставленных задач».