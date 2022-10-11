Под Брестом отрабатывали высадку десанта в ночное время 6 11.10.2022, 23:08

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Были задействованы военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Под Брестом отрабатывали высадку десанта из самолета Ил-76МД в ночное время.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, были задействованы военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Десантирование происходило на полигоне «Брестский» с высоты 800 метров «со штатным вооружением и экипировкой».

Во вторник городское руководство предупреждало жителей Бреста, что через город пройдет военная техника — военнослужащие 38-й бригады выезжают «в районы выполнения поставленных задач».

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