На юге России объявили о начале «второй волны» мобилизации 12.10.2022, 1:29

Ростовская область получила новое мобилизационное задание.

Информация, основанная на данных источников независимых СМИ, о трех волнах мобилизации подтверждается. Во вторник, 11 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о начале второй волны.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.

Ранее, 28 сентября, Голубев объявлял, что его регион «практически выполнил задачу по частичной мобилизации».

О трех волнах призыва рассказали в военкоматах Омска и Красноярского края семьям призывников, сообщал «Дождь». Предполагается, что они пройдут с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября.

Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что власти собираются призвать на фронт 300 тысяч резервистов, или около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.

Однако в указе президента о мобилизации оказался засекречен седьмой пункт, который определяет точное число призывников. Источники «Новой газеты. Европа» и «Медузы» говорили, что в засекреченном пункте речь идет об 1–1,2 млн человек.

4 октября Сергей Шойгу заявлял, что в рамках мобилизации призвали уже около 200 тысяч человек. «Важные истории» и Conflict Intelligence Team (CIT) также выяснили, что на начало октября уже были призваны 213,2 тысячи человек только в 53 регионах. Эксперты, опрошенные в ходе этого расследования, говорили, что уверены в том, что мобилизация не ограничится 300 тысячами человек, отправленных на войну.

По данным исследования, мобилизация ударила в основном по бедным и отдаленным регионам России. В Красноярском крае мобилизовали почти 5,5% запасников (28 тыс. человек), в Бурятии — 3,7%, в Дагестане — 2,6%, в Калмыкии — 2,2%. По мнению экономистов Максима Миронова и Олега Ицхоки, власти не хотят трогать благополучные регионы из-за опасений спровоцировать протесты. «В бедных и отдаленных регионах будут призывать больше, в богатых городах — меньше, чтобы избежать протестов», — отметили они.

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