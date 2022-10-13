МИД Эстонии вызвал представителя Лукашенко «на ковер» 13.10.2022, 8:36

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Ему вручили ноту из-за поддержки режимом войны РФ против Украины.

Эстония 12 октября вызвала представителя Беларуси, чтобы выразить резкое осуждение той помощи, которую Беларусь оказывает России в войне против Украины, передает издание Postimees.

В ответ на решение Беларуси о сокращении численности сотрудников посольства Эстонии в Минске, Эстония устанавливает лимит состава белорусского представительства в Таллинне, в соответствии с которым в Эстонии могут продолжать работать один белорусский дипломат и один административно-технический сотрудник.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что белорусские власти причастны к войне России против Украины: «Российская армия использует белорусские боеприпасы, запчасти и территорию для нанесения авиаударов по Украине, что делает Лукашенко и белорусское руководство участниками войны».

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония будет неуклонно поддерживать демократические усилия белорусской оппозиции и гражданского общества, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными.

Напомним, в МИД Беларуси 23 сентября вызвали временную поверенную в делах Эстонии в Беларуси Триин Хиесалу.

В ведомстве отметили, что не видят смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на белорусской территории. В этой связи штат посольства Эстонии с 1 октября должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала. Аналогичным образом белорусская сторона решила сократить свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посла Республики Беларусь в Эстонии отозвали на консультации в Минск.

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