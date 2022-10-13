«Ушла воевать, чтобы мужа не забрали»: что рассказала первая взятая в плен женщина-военная из РФ 19 13.10.2022, 9:20

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Рядовая Анна Бабицкая с 16 августа была в рядах штурмовой группы.

Вчера стало известно, что Вооруженные силы Украины взяли в плен военную российской армии. Рядовая Анна Бабицкая из Воронежа была в рядах штурмовой группы.

Об этом сообщил блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«Говорит, что медик, но ребята почему-то ей не верят. Последняя запись в блокноте «иду е...ить ук…в». Пришла... Фартонуло что обменяют», - говорится в сообщении к видео.

По словам пленной, на войне она с 16 августа. При этом Бабицкая сообщила, что после объявления мобилизации в Российской Федерации она сама пошла воевать, чтобы не забрали мужа.

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