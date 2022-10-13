Исследование показало, что стиль воспитания собаки влияет на ее поведение

Исследование показало, что стиль воспитания собаки влияет на ее поведение1
- 13.10.2022, 14:47
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Какой хозяин, такой и пес.
Поведение и когнитивные способности собак привлекают все больший научный интерес. Многие исследования сосредоточены на том, как на поведение собаки влияет домашняя обстановка и предыдущий опыт животного. Такие работы важны не только для поддержания психологического и физического здоровья питомца, но и могут повлиять на создание продукции по уходу и досугу с псом, пишет techinsider.
Лорен Брубейкер, соавтор новой работы, отмечает, что изучение взаимоотношений человека и собаки во многих аспектах параллельно исследованиям в области психологии человека.
Родительское поведение считается важным фактором в развитии ребенка и, как было установлено, влияет на многие аспекты, включая психическое здоровье, интеллектуальный успех, социальное познание, привязанность и производительность труда. Поэтому ученые решили проверить эти связи в паре «человек-собака».
Для исследования ученые набрали 48 владельцев собак и провели для среди них опрос о их стиле воспитания. Используя эти данные, хозяева были разделены на три категории: авторитетные (высокие ожидания, высокая отзывчивость), авторитарные (высокие ожидания, низкая отзывчивость) и разрешающие (низкие ожидания, низкая отзывчивость).
Затем ученые провели три теста для собак. В первом оценивалась привязанность пса к своему хозяину. Во втором тестировалась общительность, а в третьем проверялись навыки собаки и желание получить вознаграждение со стороны хозяина.
Ученые пришли к следующим выводам:
Собаки с авторитетными владельцами отличались высокой привязанностью и были очень чувствительны к социальным сигналам, постоянно искали близость со своим владельцем (были равнодушные к незнакомцам), но при этом были более независимыми и настойчивыми в решении головоломки в третьем тесте. Кстати, только собаки в этой группе успешно решили задачу-головоломку, чтобы получить вознаграждение!
Собаки с авторитарными владельцами были меньше привязаны к своему основному хозяину и проявляли интерес к незнакомцам.
Собаки с разрешающими владельцами легко следовали социальным сигналам незнакомого человека, а не своего владельца. Эти питомцы также были менее настойчивы в решении головоломок.