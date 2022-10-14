В Финляндии на маршрут выйдут беспилотные автобусы
- 14.10.2022, 20:28
Первые шесть месяцев на автобусах будут работать специально обученные контролеры.
К концу этого года по улицам Тампере (Финляндия) можно будет перемещаться на беспилотных автобусах. Автобусы будут возить своих пассажиров из юго-восточного участка городской трамвайной магистрали в жилой район Линтухютти. Маршрут протянется на один километр, пишет euro-pulse.ru.
Первые шесть месяцев на автобусах будут работать специально обученные контролеры. В случае чрезвычайной ситуации они будут готовы взять в свои руки управление машиной. Однако позже, когда система пройдет все необходимые испытания, контролеры будут следить за работой транспортных средств из удаленного центра управления.
Тампере станет первым городом в Финляндии с беспилотными автобусами.
Беспилотный общественный транспорт начинают тестировать и в других европейских городах. Так, беспилотные автобусы уже ездят по улицам Тарту (Эстония), Копенгагена и Берлина.