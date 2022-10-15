В России подтвердили, что белорусские Су-25 переоборудуют под носители ядерного оружия 15.10.2022, 10:15

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Ранее об этом заявлял Лукашенко.

Россия переоборудует некоторые белорусские самолеты Су-25 в носители ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, передает российское новостное агентство «РИА-новости». Однако Москва пока не планирует передавать Минску технологии по такому переоборудованию самолетов.

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Беларуси технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается», — сказал Константин Воронцов.

Он добавил, что сейчас «не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию».

По словам Воронцова, практическая реализация объявленных мер осуществляется в строгом соответствии с обязательствами России и Беларуси по договору о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, в первый раз о переоборудовании Су-25 Лукашенко заговорил на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 25 июня. Тогда он заявил, что его «очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды».

В ответ на это Владимир Путин заявил, что «пока нет необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами над Беларусью». Он предложил Лукашенко дооборудовать самолеты Су-25, а также заявил, что Беларусь получит ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Позже Лукашенко высказался, что самолеты уже переоборудованы. «Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты «Су» для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят», — заявил он.

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