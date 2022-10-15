Российские пропагандисты случайно «спалили» роль Лукашенко в войне против Украины 15.10.2022, 11:11

3,598

У войск РФ в Херсонской области критическое положение.

На российском пропагандистском канале случайно «спалили» роль Лукашенко в войне на ближайшее будущее.

Российские пропагандистские каналы истерят из-за плачевной ситуации на Южном фронте в Украине, где армию РФ прессуют ВСУ. Пропагандисты бьют тревогу и призывают действовать.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует скрин, в котором росвоенкоры пишут: «Складывающееся критическое положение может спасти лишь открытие «второго фронта».

«Теперь становится ясно, для чего Лукашенко начал готовить армию. Именно такую миссию (второго фронта для отвлечения части украинских сил) уготовила Москва Беларуси. ВСУ это понимают и оперативно нанесут удары по белорусским войскам в случае атаки», - отмечает telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».