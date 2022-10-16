Мобилизованные подняли бунт: что произошло на самом деле во время стрельбы под Белгородом 19 16.10.2022, 8:27

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Командование РФ хочет сделать «крайними» двух работников из Таджикистана.

В воинской части в Белгороде 15 октября произошла стрельба. Мобилизованные, которые не хотели ехать в Украину и становиться там «двухсотыми», вдруг взбунтовались.

Минобороны России оперативно придумало неких мифических террористов. Вроде бы они открыли огонь и перестреляли «героических добровольцев». Между тем источники «24 канала» в спецслужбах рассказали, что же на самом деле произошло в воинской части.

Кто на самом деле перестрелял мобилизованных

«Мобики» жили без еды, воды и в ожидании неминуемой смерти на поле боя. Командиры своих «героев» унижали, как хватало фантазии. Ситуация накалилась, когда «мобики» узнали, что уже утром 16 октября их отправят на фронт.

Перспектива пополнить ряды «двухсотых» уже за считанные часы изрядно напугала «мобиков». Они даже начали бунтовать и перебили своих командиров.

Конечно, так все не закончилось. В воинскую часть прибыли карательные отряды. Они ликвидировали «мобиков», а минобороны России в это время придумало новую басню.

В этот раз «виновными» сделали двух работников из Таджикистана. Они были в Москве на заработках и там получили повестку. Пришли в военкомат, чтобы объяснить, что являются иностранцами. Однако выйти «на свободу» уже не удалось.

В октябре таджики оказались на полигоне. Там приняли участие в бунте, погибли, и теперь военное руководство России рассказывает о «теракте» или «диверсии» с их стороны.

Телегам-каналы сообщают, что убили по меньшей мере 22 «мобика». Хотя минобороны России говорит об 11 погибших.

Матери мобилизованных уже жалуются. Они сняли видеообращение к Путину, в котором попросили вернуть их детей с оккупированных территорий в Россию. Отметим, что родные «мобиков» до сих пор не поняли, что именно кровавый диктатор из Кремля их близких и отправил на верную смерть.

Как бы там ни было, родные жалуются на офицеров. Мол, те угрожали их детям. Более того, мобилизованных еще и ограбили. Так что они остались без снаряжения. И в таких условиях «отличной подготовки» солдаты из России отправляются сразу же на фронт, где очень быстро пополняют статистику потерь.

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