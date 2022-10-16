После стрельбы на полигоне под Белгородом россиянки потребовали от Путина вернуть мобилизованных 19 16.10.2022, 9:43

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Женщины опубликовали видео об издевательствах командиров.

В России родственницы мобилизованных мужчин из города Фокино (Брянская область) обратились к президенту Владимиру Путину с требованием вернуть их близких домой.

Об этом свидетельствует соответствующее видеообращение женщин, распространяемое российскими пабликами.

Заметим, что мобилизованные жители из Фокино тоже прошли через Белгородский полигон Солоти, где 15 октября произошла массовая стрельба со многими жертвами и пострадавшими.

Женщины рассказали, что мужчинам угрожали, а старшины ограбили их, отобрав обмундирование.

«Наши ребята не подписывались на то, чтобы их бросали на передовую первую линию. Наши ребята шли защищать свою территорию, свою Брянскую область», – говорится в обращении.

«Вся организация мобилизации поначалу была неправильной. Ситуации таковы, что их бросили без обучения на оккупированной территории», – заявляют россиянки.

«Три недели его (сына – ред.) мобилизации были только вчера, в пятницу, сегодня суббота. Почему он уже недели находится на оккупированной территории?» – спрашивает мама одного из мобилизованных.

Женщины также назвали «предательством» то, что мобилизованные мужчины идут на войну неподготовленными.

«Офицеры части Солоти угрожают мобилизованной уголовной ответственностью за то, что они не отказываются защищать нашу Брянскую область. Они отказываются быть пушечным мясом для них», – говорится в видеообращении.

Напомним, 15 октября в Белгородской области на полигоне Солоти в России произошла массовая стрельба, в результате которой могли погибнуть 11 человек. Известно, что за последние 10 дней более 100 жителей Брянской области отказывались отправляться с этого полигона на штурм Лимана, требуя оставить их защищать границу России.

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