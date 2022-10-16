Десятки убитых и раненых на полигоне под Белгородом: что известно на данный момент 16 16.10.2022, 12:58

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Минобороны РФ охарактеризовало происшедшее как «теракт».

В субботу на военном полигоне в Белгородской области произошел массовый расстрел мобилизованных РФ. Официальные источники назвали происшествие «терактом» и заявили о 11 жертвах, телеграм-каналы пишут, что убитых в два раза больше.

«Медуза» собрала все, что известно на данный момент.

Минобороны России официально заявило, что в субботу во время занятий по огневой подготовке с участием добровольцев двое граждан «одной из стран СНГ» открыли огонь по личному составу. Стрелявшие, согласно версии Минобороны, были убиты.

Источник телеграм-канала Sota утверждает, что стрелявших было трое и одному из них якобы удалось бежать. По неофициальным данным, убийство произошло в первой половине дня; Минобороны объявило о нем лишь вечером.

Российские «патриотические» телеграм-каналы пишут, что стрелявшие, предположительно, были уроженцами Таджикистана. Официально это не подтверждено. В сентябре власти России решили предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке иностранцам, заключившим контракт на службу в вооруженных силах РФ.

Минобороны РФ охарактеризовало происшедшее как теракт. Следственный комитет официально о возбуждении дела не сообщал. По информации «Коммерсанта», ведомство возбудило дело по статье «убийство»; статья о теракте «может добавиться», пишет газета.

Губернатор Брянской области Вячеслав Гладков назвал случившееся «страшным событием» и сказал, что «погибли и ранены многие военнослужащие». Он подчеркнул, что жителей Белгородской области среди жертв нет.

На полигоне Солоти находятся многие мобилизованные из Брянской области — и раньше они жаловались на проблемы. Из слов собеседника Sota, присутствовавшего на стрельбище во время убийства, следует, что жители Брянской области есть и среди пострадавших. В начале октября Sota писала, что более ста мобилизованных жителей Брянской области с полигона Солоти отказываются ехать в Украину, несмотря на угрозы со стороны начальства; утверждалось, что их хотят отправить в наступление на потерянный ВС РФ в начале октября Лиман.

15 октября было опубликовано видеообращение к Владимиру Путину семерых женщин из Фокино Брянской области, родственники которых были мобилизованы и, по их словам, без подготовки отправлены на передовую — хотя они «подписывались» не на это, а на защиту «своей Брянской области». В видеообращении упоминаются и офицеры из воинской части в Солоти, которые, как следует из слов одной из женщин, угрожают мобилизованным уголовной ответственностью за отказ «быть пушечным мясом».

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