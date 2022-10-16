Astra: Массовое убийство на полигоне под Белгородом произошло после оскорбительных слов в адрес Аллаха от одного из командиров 16.10.2022, 17:24

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иллюстрационное фото

Слова об Аллахе повергли в шок выходцев из Таджикистана.

Массовое убийство на полигоне в селе Солоти Белгородской области могло быть частью конфликта на религиозной почве, пишет проект Astra со ссылкой на военнослужащего, который называет себя очевидцем случившегося.

Издание подчеркивает, что к моменту публикации не смогло подтвердить ни личность самого рассказчика, ни личности людей, которых он называет участниками конфликта.

По словам собеседника Astra, конфликт начался с того, что трое солдат — дагестанец, азербайджанец и адыгеец — захотели «написать рапорта о том, что не хотят больше служить», поскольку это «не их война». Узнав об этом, один из командиров, которого источник называет подполковником Андреем Лапиным, якобы «всех собрал» и заявил, что «это священная война».

В рассказе утверждается, что после этого военнослужащие таджикского происхождения заявили, что священная война — это война мусульман против неверных; подполковник в ответ якобы назвал Аллаха «слабаком» или «трусом», что «повергло в шок» многих присутствующих.

«Лапин сказал, что „Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу“. <…> Фраза очень многих повергла в шок — из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане — и башкиры, и татары».

По словам источника Astra, вскоре на стрельбище трое выходцев из Таджикистана, служивших по контракту, сказали другим мусульманам отойти в сторону, «развернули свои автоматы», убили подполковника Лапина и открыли беспорядочную стрельбу, убив якобы еще 29 человек. Прапорщик по фамилии Семенов, услышав стрельбу, якобы убил двух нападавших и ранил третьего, которому удалось сбежать.

Собеседник издания называет имена предполагаемых убийц — старший сержант Бикзот, младший сержант Ами (ему якобы удалось скрыться) и Ануше.

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