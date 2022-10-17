Украинские морские пехотинцы за сутки уничтожили два российских танка и ЗРК «Тор»
- 17.10.2022, 17:33
Украина мужественно противостоит оккупантам уже 236 дней.
16 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. Об этом сообщает пресс-центр украинских ВМС.
Как отмечается, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожено 13 человек живой силы, 2 танка, самоходную пушку «Гиацинт-С», 2 самоходные гаубицы «Мста-С», реактивную систему залпового огня и ракетный комплекс «Тор».