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Украинские морские пехотинцы за сутки уничтожили два российских танка и ЗРК «Тор»

  • 17.10.2022, 17:33
Украинские морские пехотинцы за сутки уничтожили два российских танка и ЗРК «Тор»
иллюстрационное фото

Украина мужественно противостоит оккупантам уже 236 дней.

16 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. Об этом сообщает пресс-центр украинских ВМС.

Как отмечается, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожено 13 человек живой силы, 2 танка, самоходную пушку «Гиацинт-С», 2 самоходные гаубицы «Мста-С», реактивную систему залпового огня и ракетный комплекс «Тор».

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