Сбежавшие из Лимана оккупанты снова попали под «раздачу» ВСУ 1 18.10.2022, 10:52

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Поражен командный пункт 3-й мотострелковой дивизии РФ.

Сбежавшие из Лимана оккупанты во время его освобождения снова попали под «раздачу» от Вооруженных сил Украины. Наши защитники атаковали командный пункт 20-й гвардейской общевойсковой армии.

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», принадлежащий сотруднику одной из специальных служб. «Не успела 20 ОА ЗВО ВС ВС РФ прийти в себя после тяжелых боев и вынужденного ухода из Лимана, Донецкой области, как ВСУ подготовили новый удар по подразделениям армии», – говорится в сообщении.

В частности, под обстрел попал командный пункт 3 мотострелковой дивизии 20 гВ. ОА (в/ч 54046, Белгородская обл.).

В результате были ликвидированы 4 военнослужащих дивизии. Также подразделение вынуждено срочно передислоцироваться, поскольку после обстрела, использование командного пункта больше невозможно.

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