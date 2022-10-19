Бойцы «Хартии»: У ВСУ есть ключ к освобождению оккупированных территорий 19.10.2022, 7:31

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Как посыпался российский фронт на Харьковщине.

В Чехословакии «Хартия 77» объединила диссидентов и привела к победе «Бархатной революции». В Польше «Хартия» («KARTA») стала ответом на военное положение, введенное коммунистическими властями в 1981 году. В Беларуси — дала старт широкой политической кампании и независимому сайту «Хартия-97».

В Украине, которая борется с российскими оккупантами, также появилась своя «Хартия».

Сайт Charter97.org поговорил с бойцами этого добровольческого подразделения, принимавшего активное участие в освобождение Харьковской области Украины.

На вопросы нашего сайта ответили добровольцы «Хартии» Рома «Француз» и пресс-офицер добровольческого подразделения Илья.

— Расскажите, как появилось ваше подразделение, кто в нем служит?

Рома «Француз»: Начнем с нашего командира Всеволода Кожемяко, очень известный в Харькове человек, миллионер. До войны он был за границей в Австрии. Когда начались активные боевые действия — он, как и я (Рома «Француз» — бывший боец Французского Интернационального легиона, который в начале войны вернулся в Украину — ред.), как и многие другие украинцы, вернулся в Харьков, где основал ДФТГ (Добровольческие формирования территориальных громад в Украине — ред.).

У нас в армии есть ВСУ и добробаты, наше подразделение является как раз-таки добровольческим. Когда началась война, наш командир приехал в Харьков и создал добробат, который называется сейчас «Хартия». По поводу наших бойцов — это мотивированные воины, которые хотят защищать город Харьков, Харьковскую область и в целом всю Украину.

Бойцы подразделения.

Илья: Хотел бы добавить по поводу добробатов. Ключевое отличие регулярных частей Украины от так называемых добробатов заключается в отсутствии финансирования и денежного довольствия для личного состава и обеспечения всем необходимым, то есть формой и едой. Также это вся медицина, авто, бензин, дроны, различная электроника. Государство обеспечивает добробаты оружием. Существует различие в форме контракта. Когда человек поступает на службу в Вооруженные силы Украины, он не может уйти, демобилизоваться по своему желанию. Добробаты в силу особенностей юридического контракта не исключают такой возможности, но никто никуда обычно не уходит. Если кто-то куда-то и перемещается, то это либо в регулярные части, либо в другие добробаты. У каждого своя ситуация. Это такие ключевые особенности.

Ну и, соответственно, добробаты сами должны искать для себя финансирование и обеспечение. В этом нам помогает наш командир, как сказал Рома, известный украинский агробизнесмен, миллионер. У него есть друзья бизнесмены, известные харьковские меценаты, такими общими усилиями наш батальон обеспечивается. По поводу усредненного портрета Рома правильно сказал, что это мотивированные люди, они сами выбрали этот путь. У нас есть совершенно разного возраста люди: есть молодые в возрасте 20-24 лет, есть люди, которым за 30, есть люди гораздо старше. Как именно они будут использованы в добробате, зависит в первую очередь от уровня их физической подготовки, а также от знаний и опыта.

Бойцы подразделения.

Рома «Француз»: В нашем подразделении есть люди, которым от 18 до 60 лет, все они очень разные. Есть бизнесмены, есть учителя, есть бывшие военные или полицейские, есть графические дизайнеры, фитнес-тренеры. Есть даже музыканты, например — «Моцарт», который был директором музыкальной школы, но с началом войны пошел защищать Украину.

— А откуда взялось название вашего батальона, как вы его выбирали?

Илья: Когда формировался наш батальон, в первую очередь к нам шли харьковчане, мотивированные местные жители. Поэтому мы в первую очередь ассоциируем себя с Харьковщиной, со Слобожанщиной, поэтому это и заложено в нашем названии. Само название придумал известный украинский писатель Сергей Жадан. Это друг нашего командира, он очень много нам помогает как своими сборами, так и культурной продвижением нашего подразделения. Это была его идея, наш командир позвонил ему и сообщил, что создается такое подразделение, на что Сергей буквально сразу предложил название «Хартия».

Бойцы подразделения.

— Харьков с первых дней войны стал одной из главных целей Путина. Почему для него так важен этот город?

Рома «Француз»: Он был второй столицей Украины, этот город очень развит культурно, здесь много заводов, все это повлияло на важность этого города.

Илья: Мне кажется, что в сознании российского военно-политического руководства есть четкая установка, что Харьков якобы их город. Почему-то они чувствуют такое притязание к нашему городу, нашим людям. Если вспомнить 2014-й год, тут в том числе были различного рода телодвижения по созданию так называемой Харьковской народной республики, но это все не увенчалось успехом, потому что наши спецслужбы тогда достаточно хорошо сработали. Именно тогда можно было понимать, что у военно-политического руководства России есть какие-то планы на Харьков, возможно, в силу их веры в то, что у нас тут такая «очень русская культура», но это не является правдой. Возможно, сыграла свою роль близость к границе, облегчающая ведение боевых действий на Харьковщине.

— Путин надеялся, что его армию будут встречать с цветами. Как на самом деле украинцы встречали российских оккупантов в Харьковской области?

Рома «Француз»: Их встречали с оружием в руках, автоматами и гранатометами, никто не был рад их приходу.

Илья: Если говорить про штурм Харькова, непосредственно самого города, то он был предпринят очень малочисленными силами, буквально несколько «Тигров», несколько БТР-ов, которые были уничтожены на подходе. Также можно отметить работу так называемых ДРГ. Один человек, который стоял на блокпосту в марте-апреле, рассказывал, что проезжала машина с ДРГ, их остановили и спросили, кто они и откуда. Те ответили: «Крестьянам еду везем». Их сразу и повязали. Налицо полное непонимание происходящего, даже до смешного доходит.

Бойцы подразделения.

— Вы участвовали в просто феноменальном контрнаступлении ВСУ, в ходе которого была освобождена Харьковская область. В каких боях принимало участие ваше подразделение?

Рома «Француз»: У нас был определенный рубеж, который мы держали. Одна из наших задач была зачистка населенных пунктов и выход к государственной границе. Когда наши бойцы продвигались к границе, они были в шоке. Было много сел, которые просто стерты с лица земли, на это было ужасно смотреть. А мирные жители были очень рады видеть наших ребят, освободителей, видеть украинский флаг.

Освобожденное село Питомник.

Освобожденное село Питомник.

Илья: Первой боевой задачей «Хартии» в начале апреля была зачистка или как сейчас это называется «меры по стабилизации ситуации» в селе Русская Лозовая, это примерно в 7-8 километрах от Харькова. Тогда было такое небольшое контрнаступление, во время которого удалось отодвинуть российские войска от города. Наши пехотные взводы зашли в Русскую Лозовую, была произведена зачистка, наша пехота заняла это село. По сути — это была наша зона ответственности на фронте. На протяжении всех этих месяцев до масштабного контрнаступления ВСУ наши пехотные подразделения держали там оборону, а наше подразделение аэроразведки занималось непосредственно разведкой с воздуха и корректированием артиллерии так называемых смежников, то есть нашей 127-й бригады, частью которой мы являемся, а также частей Национальной гвардии. У добробатов обычно нет «Хаймарсов», нет М777, чего-то такого большого и тяжелого. Но мы помогаем в корректировке огня других бригад. В контрнаступлении мы также принимали активное участие.

На тех рубежах, которые украинская армия достигла после апрельского небольшого контрнаступления, большинство людей не ожидало такого успеха ВСУ. Если посмотреть на Харьковскую область, за теми войсками, которые стояли на этих рубежах, в Русской Лозовой, Великих Проходах, Липцах, был сплошной русский тыл, то есть захваченная украинская территория и не так далеко российская Белгородская область. Не было идей, каким образом такой масштабный тыл, такую масштабную эшелонированную оборону, можно было как-то отодвигать. Они могли отходить на 100 метров, на 200, но речь идет о большом количестве километров нашей земли, которые необходимо освободить.

Потом произошла Изюмско-Балаклейская наступательная операция, когда зашли к русским на фланги. Наверное, в силу централизации российской армии войска, которые долгое время находились на наших территориях, не получали приказов. А российская армия, когда не получает приказов, не знает, что делать. У них нет децентрализованного принятия решений, когда командиры на местах могут принимать сами решения и нести за них ответственность. Когда русские перестали получать приказы и начали понимать, что происходит что-то нехорошее на их флангах, как-то фронт и посыпался.

Задача украинской армии делать так, чтобы таким образом освобождать наши временно оккупированные территории, заходить с флангов, не вступать в какие-то открытые городские бои. Россияне будут бежать, если не будут понимать, что хочет от них их высшее военно-политическое руководство. Это ключ к освобождению временно оккупированных украинских земель.

— Что вы увидели в освобожденных от оккупации населенных пунктах Харьковской области?

Рома «Француз»: Людям приходилось очень трудно во время оккупации, они были очень рады видеть наших бойцов, своих освободителей. У нас в Youtube есть видео, как мы подошли к границе с Россией, как наш командир снял российский флаг, выбросил его и поднял украинский.

Окопы и наблюдательный пункт подразделения.

Илья: На самом деле, настроения на деоккупированных территориях разные. Конечно, в большинстве своем — это проукраински настроенные граждане, которые, как сказал Рома, рады были нам, со слезами на глазах выходили нас встречать. Безусловно, есть и люди, которые были или продолжают быть настроены пророссийски, но таких людей очень мало. Надеюсь, что со временем к ним придет полное понимание происходящего.

Лица российских командующих на Харьковщине.

— Мы разговариваем в дни, когда Лукашенко пытается втянуть Беларусь в полноценную войну против Украины. Что бы вы сказали белорусам, которых хотят отправить воевать против украинцев?

Рома «Француз»: Это не их война, белорусам надо опомниться, выступать против войны и ни в коем случае не идти против Украины, потому что здесь их ждет только смерть. Если Лукашенко объявит мобилизацию и начнет открытую войну, то люди, которые будут воевать против нас, будут немотивированы, а в бою это чревато последствиями, погибнет много белорусов.

Илья: В самом начале активных боевых действий российские войска заходили со стороны Беларуси, до сих пор по Украине запускаются ракеты и беспилотники. Лукашенко уже так или иначе участвует в войне, просто пока еще не ввел свои регулярные или мобилизованные войска. Несколько дней назад было сообщение, что якобы пошла уже какая-то скрытая мобилизация.

Думаю, что вступление или невступление белорусской армии в войну напрямую зависит от успехов украинской армии. Потому что в силу низкой боеспособности, низкого уровня подготовки личного состава и отсутствия мотивации, белорусская армия может быть лишь вспомогательной частью наступающих российских войск. И когда российские войска отступают, мне кажется маловероятным вступление белорусской армии в войну.

Недавно эксперты говорили, что тот массовый ракетный обстрел должен был ознаменовать новое наступление, в том числе — с белорусской стороны. Но несмотря на то, что некоторые ракеты достигли цели, поразили объекты, убили людей, стратегических результатов это не принесло. Энергообъекты, по которым российская сторона попадала, они восстанавливаются или уже восстановлены. Мне кажется, что если белорусы не хотят вступления своей армии в войну, то они должны, как минимум, морально помогать украинской армии.

А если речь идет про какие-то настоящие действия, а не просто моральную поддержку, то нужно делать то, чем белорусы и белорусские партизаны занимались в марте-апреле. Это уничтожение железной дороги, всяческое препятствование выполнению преступных приказов и в конечном итоге — осуществление такой деятельности, которая делает невозможным или крайней неудобным наступление с белорусской земли на Украину.

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