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Российские мобилизованные из 144-й бригады подняли бунт с оружием руках

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  • 19.10.2022, 7:46
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Российские мобилизованные из 144-й бригады подняли бунт с оружием руках

Новобранцы ушли с позиций в Луганской области и готовы стрелять в преследователей.

Волонтеры из сообщества InformNapalm рассказали о беспорядках среди мобилизованных, которых российское командование бросило на передовую на Луганщине.

Информация обнародована в Telegam-канале сообщества.

InformNapalm сообщил, что среди мобилизованных, пригнанных на Луганщину, начинаются бунты.

В частности, воины 144-й моторизованной бригады получили оружие, чтобы воевать на линии фронта, но воспользовались им необычным образом.

32-х новобранцев бросили в бой, рассказывают волонтеры. Однако после него солдаты отказались и воевать и сдавать оружие. Они бросились «отступать» – на самом деле дезертировали. И оружие планируется использовать для того, чтобы отстреливаться от преследователей.

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