Flo ликвидирует бизнес в Беларуси 19.10.2022, 11:22

Решение о ликвидации было принято в конце сентября.

Разработчик приложения для женского здоровья Flo ликвидирует белорусское юрлицо. Такая информация появилась на сайте единого госрегистра. Решение о ликвидации было принято в конце сентября, пишет dev.by.

О том, что Flo уходит из Беларуси, источники сообщали еще весной этого года. Также в начале марта у ООО «Фло Хелс Бел» сменился собственник: вместо американской компании «Фло Хелс, Инк», владевшей 100% ООО «Фло Хелс Бел» с августа 2018 года, беларусская компания стала принадлежать физическому лицу. В самой компании информацию об уходе из Беларуси не комментировали.

На сайте компании давно нет упоминаний об офисе в Минске, также нет вакансий для работы в Беларуси. Последние несколько месяцев Flo активно расширяет команду в Литве — за июнь–сентябрь штат литовского офиса вырос в два раза до 245 человек.

Flo Health— компания с белорусскими корнями, выпускающая популярное приложение в сегменте женского здоровья. Штаб-квартира — в Лондоне, имеет представительства в Нидерландах и США, офисы разработки в Минске (был) и Вильнюсе (последний открыт в конце 2020 года).

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