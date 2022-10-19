Пионтковский: Представляете, что устроят мобилизованные, когда вернутся с проигранной войны в Россию 10 19.10.2022, 12:04

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Андрей Пионтковский

Кремль одним росчерком пера создал социальную базу из 25 млн революционеров.

Мобилизация в России – «социальная бомба», которую заложил президент РФ Владимир Путин. Об этом в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман заявил российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

«Он [Путин] одним росчерком пера создал социальную базу из 25 млн революционеров. Но кончится все, скорее всего, раньше. Самая большая опасность для России – это когда... Ну, он уже 16 тыс. [отправил в Украину на передовую]... Когда чудом выжившие, недобитые «мобики» вернутся с этой проигранной войны, да еще, наверное, со своими автоматами, – это будет то же самое, как в 17-м году», – провел Пионтковский параллели с Первой мировой войной и революцией в России.

Политолог напомнил, что тогда российский царь Николай II послал воевать 10 млн крестьянских «мобиков» с винтовками.

«И они вернулись с этими винтовками в Петроград. И они там такого наворотили, что мы на постсоветском пространстве 105 лет это разбираем. Представляете, что устроят эти «мобики», когда они вернутся с этой проигранной войны? Он [Путин] уничтожает уже собственный режим. Он уничтожает Россию», – заявил публицист.

Он упомянул о массовой вербовке заключенных в армию РФ и добавил, что в Москве ежедневно происходят облавы на мобилизованных – «уже зачистили всех бомжей».

«С ними очень просто работать. Они их всех отводят на сборный пункт, вручают им повестку... Я не знаю: военные эксперты говорят, что эти люди не только не усилят российскую армию, а они снизят ее боеспособность. Вот если довозят этих людей: абсолютно немотивированных, уже взбешенных всем тем, что с ними случилось, – и ими пополняют поредевшие наполовину подразделения, которые сражаются на Донбассе, – это только добавит взрывной материал», – считает Пионтковский.

Публицист уточнил, что не ждет моментальной реакции – массовых протестов против мобилизации прямо сейчас.

«Я говорю не о сегодняшнем дне – я говорю о «мобиках» недобитых, которые оттуда вернутся. Это социальная бомба, которую он заложил... Это будет заключительная стадия гражданской войны в России», – подытожил Пионтковский.

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