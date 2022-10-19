Правительство Германии одобрило продление работы АЭС 19.10.2022, 21:25

Отказ от атомной энергетики перенесли на весну 2023 года.

Правительство ФРГ на фоне энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины, перенесло отказ от атомной энергетики на весну 2023 года. На заседании кабинета в Берлине в среду, 19 октября, решено продлить срок эксплуатации трех оставшихся в ФРГ атомных электростанций до середины апреля 2023-го. Тем самым правительство утвердило соответствующее распоряжение, отданное накануне канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает DW.

Члены кабинета от партии «зеленых» Роберт Хабек и Штеффи Лемке подчеркнули, что решение продлить эксплуатацию АЭС в Германии принято на фоне чрезвычайной ситуации с энергоснабжением и что не позднее 15 апреля производство электричества из атомной энергии прекратится навсегда. Хабек, занимающий посты вице-канцлера и министра экономики ФРГ, предостерег партнеров по коалиции из числа свободных демократов от соблазна продлить работу АЭС и после 15 апреля.

Нового решения о продлении эксплуатации АЭС не будет

«Я исхожу из того, что Свободная демократическая партия (СвДП) будет выполнять договор и не подорвет репутацию федерального канцлера», - сказал Хабек, пояснив, что решение Шольца о продлении срока эксплуатации АЭС одновременно означает окончательное отключение этих станций от сети 15 апреля.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заверил, что решение об окончательном отключении АЭС к 15 апреля остается в силе. С этим, по словам Хебештрайта, согласны все члены федерального правительства.

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