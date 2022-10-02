ВСУ «продавили» российский фронт под Херсоном 4 2.10.2022, 12:06

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Украинские военные атакуют с Криворожского направления.

В сети появились сообщения российских военных, участвующих в боях с ВСУ на севере Херсона. Оккупанты утверждают, что украинские Силы обороны преуспевают еще на одном направлении линии фронта - стремительно выжимают врага в сторону Берислава.

Информация обнародована в Telegram-канале Оперативного командования «Юг».

В сообщении говорится о том, что ВСУ имеют значительное количество техники и личного состава. Это дало возможность украинским защитникам отодвинуть оккупантов дальше памятника арбуза, который находится возле села Осокоровка Херсонской области.

Кроме того сообщается, что путь, которым двигаются оккупанты, под полным контролем артиллерии ВСУ.

Отметим, памятник арбузу расположен в 6,8 км от Нововоронцовки. Эта местность на карте DeepState обозначена цветом, который означает «нуждается в уточнении».

Аналогичная информация появилась в пабликах оккупантов. Там отмечается, что ВСУ атакуют с Криворожского направления и выжимают врага именно по трассе Нововоронцовка-Дудчаны. Атака ведется двумя батальонами: пехотным и танковым.

Генштаб ВСУ официально ничего не сообщает об указанном направлении. В последнем своде говорится, что армия РФ нанесла 25 ударов по украинским позициям на Херсонщине.

Впрочем, украинский активист «Николаевский Ваньок» намекнул, что где-то на линии фронта на Херсонщине ВСУ действительно имеют определенные успехи.

Отметим расстояние от памятника арбуза до Дудчан - около 29 км, до Берислава - около 73 км, до Новой Каховки - около 83 км.

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