В Минске политзаключенную Татьяну Толочко освободили в зале суда 7 2.10.2022, 18:47

5,534

Ей присудили три года «домашней химии».

Про задержание анестезиолога-реаниматолога Детской городской клинической больницы № 2 Татьяны Толочко стало известно 17 мая. Ее задержали прямо на рабочем месте в больнице. Так же был задержан ее муж, пишет правозащитный центр «Весна».

Сразу против них был начат административный процесс, но затем мужчину освободили, а Татьяна стала фигуранткой уголовного дела по ст. 342 Уголовного кодекса («активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). 30 сентября в суде Октябрьского района Минска судья Ольга Неборская назначила Татьяне три года «домашней химии».

Татьяна Толочко — анестезиолог-реаниматолог, работала во 2-й городской детской клинической больнице в Минске. Ее задержали 12 мая 2022 года прямо на рабочем месте.

В августе 2020 года политзаключенная спасла от преследования подростка Тимура Мицкевича, который после избиения силовиками впал в кому. Она подписала бумаги, что допрашивать его нельзя, но главная врач не подписала этот документ. Теперь 19-летний парень воюет в Украине в Полку Кастуся Калиновского.

Против Татьяны возбудили уголовное дело за участие в акциях протеста. За решеткой девушка содержалась почти пять месяцев.

Дело политзаключенной рассматривали сегодня, 30 сентября, в суде Октябрьского района Минска. Судья Ольга Неборская признала ее виновной в «активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 Уголовного кодекса), и назначила Татьяне три года ограничения свободы без направления в ИУОТ («домашней химии»). Татьяну Толочко освободили в зале суда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».