В России призвали убивать украинских детей путем «научных экспериментов» 28.10.2022, 14:12

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Часть мальчиков предлагают воспитывать как «янычар».

Российская диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» призвала к убийству украинских детей, в том числе и путем «научных экспериментов».

Соотвествующий пост был размещен в Telegram этой парамилитарной группировки, но позже удален. Скриншот опубликовал украинский военкор Андрей Цаплиенко.

«Настоящие российские патриоты из ДШРГ Русич Мильчакова призывают к убийству украинских детей. Их предложение выглядит более системным, чем призывы Антона Красовского топить и сжигать маленьких украинцев», - написал журналист.

Российские неонацисты пишут: «Все, прежде всего, небелое население Украины (женское с 10 лет, а мужское с 5) должно быть физически уничтожено (часть путем научных экспериментов). Оставшиеся мальчики должны быть воспитаны как янычары в военном служении России».

Украинских девочек военные преступники предлагают отдавать русским солдатам.

«Девочки после курса нормальных жен с паспортами неграждан РФ (отсутствие гражданских прав кроме того, что нельзя мучать, убивать и продавать, при этом дети от них уже должны быть полноценными гражданами) будут отданы русским солдатам по две-три штуки на руки. Чернявых можно раздавать и нерусским, но которые воевали за Россию. Вот и решение демографического вопроса», - заявили русские неонацисты.

«А нацисты и фашисты это мы с вами», – прокомментировал Цаплиенко жестокость и абсурдность высказываний российских «патриотов».

Группа «Русич» - что о ней известно

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» — боевой отряд русских неонацистов. Они принимали участие в российско-украинской войне сначала на Донбассе с июня 2014 по июль 2015 года на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а после - во вторжении России на Украину в составе российских войск.

Основатель — Алексей Мильчаков, скандально известный неонацист из Санкт-Петербурга. До отправки на Донбасс носил прозвище «Фриц» (там сменил на позывной «Серб»).

Сообщалось о возможной тесной связи ДШРГ «Русич» с группой «Вагнера». И лидер «русичей» Алексей Мильчаков, и командир группы «Вагнера» Дмитрий Уткин служили в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Скандал с пропагандистом Красовским

Известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Подобные высказывания удивили даже одну из главных пропагандисток РФ - главреда канала RT Маргариту Симоньян. Она назвала его высказывания «дикими и отвратительными» и заявила, что прекращает сотрудничество с Красовским.

Позже Красовский «извинился» за свои слова, заявив, что его просто «понесло в прямом эфире». По его словам, он якобы не «увидел границу».

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