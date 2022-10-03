Россиянина мобилизовали с грыжей и астигматизмом, а его семью заставляют купить ему обмундирование 4 3.10.2022, 22:24

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иллюстрационное фото

Медицинскую комиссию на призывном пункте 32-летний россиянин не проходил.

Мать жителя Красноярска, 32-летнего Никиты Кубриченко, сообщила редакции «Сибирь.Реалии» о мобилизации больного сына и необходимости покупать ему дорогое обмундирование за свой счет. «Придется в кредиты влезать или почку продать, чтобы купить бронежилет и все остальное», - говорит Наталья Кубриченко.

Повестку Кубриченко вручили 25 сентября, а на следующий день эшелоном отправили в учебный центр в Новосибирске. Там , по словам его матери, мобилизованных вынудили на свой счет купить дорогое обмундирование - бронежилет, балаклаву, перчатки и другое. Его семья с двумя маленькими детьми и онкобольным в отчаянии, говорит Наталья.

- В 2009-2010 гг. сын отслужил в железнодорожных войсках, но как отслужил - он глаза не видел железнодорожных машин, машинистом которых его обозначили в военном билете. За 12 лет, что прошли, у него диагностировали позвоночную грыжу, астигматизм, сильное ухудшение зрения. Но медицинскую комиссию на призывном пункте он не проходил - ее попросту не было! - говорит Кубриченко.

По ее словам, у сына дома остались жена в декрете и два маленьких ребенка, у тестя - четвертая стадия рака.

- Он вчера написал жене, что ему докупить нужно, мы посчитали, прослезились - надо еще один кредит брать, бронежилеты дорогущие! Я не понимаю, как семьи обычных ребят, как мы, это вывозят?! Это надо почку продать, чтобы все закупить, - сообщила мать мобилизованного.

Жители разных регионов России сообщают о том, что под мобилизацию попали непригодные по здоровью или семейным обстоятельствам. При наборе в расчет не принимались критерии, ранее озвученные Минобороны: возраст призывников, наличие военно-учетных специальностей и состояние здоровья. Призывники не проходили медкомиссию, поэтому были мобилизованы резервисты с хроническими заболеваниями, в том числе после операции на сердце, а также ожидающие операций.

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