«Третья Чеченская все ближе»: потерявший Лиман генерал Лапин жестко ответил Кадырову 4.10.2022, 7:59

35,010

Александр Лапин

Генерал-полковник РФ заявил, что брал пример с главы Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров открыто негодует после каждого провала армии РФ в Украине. Недавно он потребовал разжаловать до рядового генерал-полковника Александра Лапина, из-за которого якобы захватчикам пришлось спасаться бегством от ВСУ из Лимана. А в это время военный начальник сидел за сотни километров от линии фронта, в Луганске.

Генерал-полковник Александр Лапин ответил оппоненту через блогера Тумсо, что «брал пример с Кадырова, который отсиживается за тысячи километров от своих подразделений на роскошном диване, сидя на этом диване, он уже неоднократно брал Киев и даже готовился к нападению на Польшу».

Также военный потроллил Кадырова, напомнив, что глава Чечни и его боевики любят хвастаться своими вымышленными успехами в «Тик-Токе».

«Третья Чеченская все ближе. Спасибо администрации Путина, которая превратила чеченцев в высшую касту РФ, упивающуюся безнаказанностью», - резюмировал Лапин.

Как сообщалось ранее, Кадыров был вне себя из-за обмена пленными, в результате которого Украина освободила защитников Мариуполя, а РФ – кума Путина Медведчука и несколько высокопоставленных военных чиновников.

Позже глава Чечни требовал наказать всех, кто причастен к провалу «обороны» Лимана. А 3 октября он заявил, что отправит на фронт в Украину своих троих сыновей, чтобы те показали, как надо воевать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».