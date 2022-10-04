«Ядерный поезд» РФ движется в сторону Украины 20 4.10.2022, 14:30

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Международные эксперты прокомментировали появившиеся в Сети фото.

Появилась информация, что президент РФ Владимир Путин направил к линии фронта так называемый «ядерный поезд». Вероятно, глава Кремля планирует испытания ядерного оружия рядом с границей Украины.

О намерениях Кремля испытать оружие массового поражения пишет The Times.

Сообщается, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие в Черном море, и что НАТО якобы уже предупредило об этом своих членов.

«Кремль сигнализирует о готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя. Есть опасения относительно предыдущих намеков Путина о том, что он может прибегнуть к такой тактике», – говорится в сообщении.

3 октября один из пророссийских Telegram-каналов «Рыбарь» выложил в Сеть кадры так называемого «ядерного поезда РФ».

Польский аналитик Конрад Музыка решил дать комментарий на своей странице в Twitter. На видео можно увидеть колонну БМП-97 и другую военную технику, которая движется к границе с Украиной через центральную Россию.

СМИ сообщают, что вся эта техника принадлежит 12-му Главному управлению российской армии, сообщает польский военный аналитик Конрад Музыка.

С его слов, именно это управление отвечает за центральное хранилище ядерного оружия. Такие поезда всегда отвечали за транспортировку и хранение ядерных боеприпасов.

Не исключено, что ядерное оружие уже движется на фронт в Украину или же этим жестом Путин в очередной раз пытается запугать Запад, чтобы тот отказался от военной помощи Киеву.

Со слов Музыки, появления на фото «ядерного поезда» еще не означает, что Путин готов нанести ядерный удар по Украине. Аналитик уверен, что это очередной шантаж Кремля или же оружие едет на один из полигонов для испытаний.

Накануне в Сети появилось сразу две новости от разных источников относительно ядерного оружия.

Так, итальянское издание La Repubblica утверждало, что из своего места дислокации вышла в открытое море подлодка «Белгород», на борту которой есть ядерная торпеда «Посейдон».

А журналисты The Time утверждают, что Путин может нанести ядерный удар по Черному морю, тем самым заставив Киев сесть за стол переговоров.

В Центре противодействия информации СНБО прокомментировали публикацию The Times, предупредив, что Россия и дальше будет усиливать ядерный шантаж:

«Поэтому существует большая вероятность разного рода провокаций со стороны Российской Федерации».

«Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства. Показательная демонстрация Россией готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины – очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля», – говорится в сообщении.

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