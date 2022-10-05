Ученые обнаружили уникальную тепловую волну в атмосфере Юпитера 5.10.2022, 12:36

Она простирается на 130 тысяч километров, а это примерно 10 диаметров Земли.

Ученые обнаружили впечатляющую тепловую волну прямо под северным полярным сиянием на Юпитере и выяснили, что она движется к экватору со скоростью в тысячи километров в час, пишет SciTechDaily (перевод - «Фокус»).

Юпитер известен своими разноцветными вихрями в атмосфере, которые видны на многих изображениях планеты. Но в верхних слоях атмосферы Юпитера чрезвычайно жарко. Хотя Юпитер находится от Солнца намного дальше чем Земля (от Юпитера до Солнца — 778 млн км, а от Земли до Солнца – 150 млн км) и в атмосфере должна быть температура как минимум -70 градусов Цельсия, но здесь температура больше 400 градусов Цельсия.

- Наше исследование показывает, что возможным источником нагревания верхних слоев атмосферы Юпитера могут быть полярные сияния на этом газовом гиганте, — говорит Джеймс О'Донохью из Японского агентства аэрокосмических исследований.

На Юпитере, как и на Земле полярные сияния появляются в результате взаимодействия атмосферы с солнечным ветром (поток заряженных солнечных частиц). Но полярные сияния на газовом гиганте имеют постоянный характер и меняют только свою интенсивность. На Земле полярные сияния возникают только при очень сильном воздействии солнечного излучения.

По словам О'Донохью, он и его коллеги выяснили, что полярные сияния на Юпитере могут нагревать область атмосферы вокруг полюсов до более чем 700 градусов Цельсия, а ветер распределяет это тепло по всей планете.

В частности, ученые обнаружили тепловую волну прямо под северным полярным сиянием на Юпитере и считают, что она движется к экватору со скоростью в тысячи километров в час. А ее размер составляет 130 тысяч км, что эквивалентно примерно 10 диаметрам Земли.

Ученые считают, что эта тепловая волна скорее всего, возникла из-за сильного воздействия плазмы из солнечного ветра. В результате произошел нагрев верхних слоев атмосферы на северном полюсе Юпитера и перемещение горячих газов ближе к экватору.

- Полярные сияния и так отправляют тепло в остальную часть планеты, но эта тепловая волна является дополнительным источником нагрева, — говорит О'Донохью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».