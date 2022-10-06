13 вооруженных российских оккупантов покинули часть в Херсоне и угнали автомобили 1 6.10.2022, 18:05

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иллюстрационное фото

Теперь они в Крыму.

13 российских оккупантов с оружием покинули часть в Херсоне и угнали автомобили, принадлежащие Минобороны РФ. Об этом рассказала глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, пишет «Медуза».

Романова опубликовала страницы из ориентировки. Из нее следует, что сбежавшие выехали из Херсонской области в Крым и теперь находятся там. В ориентировке говорится, что разыскиваемые люди «крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области». Из документа следует, что они служили в добровольческом казачьем отряде «Дон».

Одного из сбежавших Романова называет «завербованным» и «зеком». Вербовкой заключенных для отправки на войну в России занимался бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший, что он в 2014 году основал ЧВК Вагнера.

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