Украинские военные разгромили базу россиян в Херсоне 7.10.2022, 7:34

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Уничтожены также четыре склада боекомплекта оккупантов.

Украинские защитники 6 октября нанесли мощные удары по российским оккупантам в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Демилитаризация орды», - отметил чиновник.

Он указал, что ВСУ уничтожили четыре вражеских склада БК в:

Снигиревском районе Николаевской области (один);

Бериславском районе Херсонской области (два);

Пологовском районе Запорожской области (один).

Братчук также добавил, что Вооруженные силы Украины поразили базу россиян во временно оккупированном Херсоне.

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