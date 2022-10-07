Украинские военные разгромили базу россиян в Херсоне
- 7.10.2022, 7:34
- 7,244
Уничтожены также четыре склада боекомплекта оккупантов.
Украинские защитники 6 октября нанесли мощные удары по российским оккупантам в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Об этом сообщает в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Демилитаризация орды», - отметил чиновник.
Он указал, что ВСУ уничтожили четыре вражеских склада БК в:
Снигиревском районе Николаевской области (один);
Бериславском районе Херсонской области (два);
Пологовском районе Запорожской области (один).
Братчук также добавил, что Вооруженные силы Украины поразили базу россиян во временно оккупированном Херсоне.