Россиянки массово сдают мужей военкомам за деньги 30 7.10.2022, 7:52

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Русские женщины требуют мобилизовать всех должников по алиментам.

Гражданки РФ массово сдают мужей военкомам для отправки на войну в Украине. Многие рассчитывают на «военные» выплаты, с которых деньги спишут для оплаты просроченных алиментов.

Как сообщает издание «Верстка», предпринимательница Лилия Сергеева годами не получала денег от бывшего супруга на единственную дочь.

Мужчина задолжал миллион рублей, еще один миллион неустойки за неуплату насчитал суд. Однако ситуация не изменилась: у мужчины за душой нет ни гроша, ни недвижимости, которые могли бы покрыть долг. В отместку за бездействие экс-супруга Сергеева решила сдать его военкомам.

«Не знаю, насколько это эффективный механизм, но почему бы и нет? Сейчас я думаю обратиться еще и к губернатору, и в военную прокуратуру», – сообщила она.

Еще одна россиянка Светлана Михайлова, мать четырех детей, лично пошла в военкомат, чтобы пожаловаться на бывшего мужа, который не участвует в жизни детей, а также давным-давно не платит на них алименты.

Женщина надеется, что после оправки экс-супруга на войну сможет получить хотя бы часть долга. При этом женщина отмечает, что так будет несправедливо, если на войну заберут ее сожителя, с которым она растит детей, а не ее бывшего мужа.

Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов подтверждает массовые жалобы женщин. По его данным, задолженность по алиментам в РФ составляет 150 миллиардов рублей. «Многие женщины сейчас пишут мне: «Мобилизуйте на войну всех должников по алиментам!» Всего в России около 2 млн человек обязаны платить алименты, а задолженность превышает 150 млрд рублей. Нехило!» – прокомментировал Миронов.

Он уверен, что власти могут решить этот вопрос на законодательном уровне и передать базу должников в российское минобороны, а потом – в военкоматы.

К слову, некоторые женщины признаются, что «нищета достала» их настолько, что если тунеядцы-мужья не вернутся с фронта домой, то это будет даже лучше.

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