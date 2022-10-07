«Уйдите по-мужски»: сторонник Кадырова дерзко «поздравил» Путина с юбилеем 7.10.2022, 11:18

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Кадыровец потребовал от главы РФ дать дорогу «молодым волкам».

Сторонник Кадырова дерзко поздравил Путина с юбилеем, вволю раскритиковав кремлевского диктатора и дав ему несколько дружественных и дельных советов.

Видеопоздравление кадыровца опубликовал Телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

«Владимир Владимирович, 20 лет назад Вы были крутой и очень уважаемый человек. Но человека судят по делам, которые он делает сегодня, а не по тем, которые делал вчера», – начал свое поздравление кадыровец, сидя на фоне советского ковра.

Затем он уверенно, без тени страха продолжил: «Владимир Владимирович, Вам уже 70! И Вы уже отстали. Вы уже не понимаете, что Вы делаете, а делаете Вы большие ошибки. Вы потащили всех мужчин на войну без оружия, без опытных генералов, детей бросаете в бойню, а это нехорошо. Владимир Владимирович, если Вы чувствуете себя мужчиной, уйдите на покой по-мужски. Сохраните уважение (к себе – ред.). Волк и в старости должен оставаться волком, а не линять в шакала. Дайте дорогу молодым волкам, а еще лучше зрелому льву».

Экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал оригинальное обращение к Путину весьма меткими словами: «Сторонники Кадырова поздравляют кровавого диктатора с юбилеем и, уже не стесняясь, призывают его освободить место для «молодого льва». Акела промахнулся, и шакалы уже почувствовали запах крови».

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