В Минске отменили Белорусскую неделю моды: новые подробности 7.10.2022, 11:29

Мероприятие проводилось с 2011-го года.

Организаторы Белорусской недели моды заявили об отмене мероприятия за день до его начала – BFW должен был пройти с 7 по 9 октября на киностудии «Беларусьфильм» в Минске. Организаторы объяснили, что мероприятие не состоится «по техническим причинам». BFW проводилась с 2011 года, передает «Белсат».

«Нам очень жаль сообщать такие новости, но по техническим причинам, которые не зависят от нас и от партнеров проекта, 24-й сезон Belarus Fashion Week 07-09.10. не состоится. […] Мы приложили максимум усилий, чтобы решить возникшие вопросы, но к сожалению не смогли повлиять на ситуацию», – написали организаторы BFW.

Пару дней назад в провластной газете появилась статья, критикующая проведение Белорусской недели моды. В ней пропагандист обвинил организаторов и отдельных участников недели моды в «тренде на антигосударственность» из-за участия в протестах 2020-го года. Якобы они «пикетировали на ступеньках Дома моделей, выстраивались в цепи вдоль проспекта, скандировали лозунги, размахивали плакатами и бчб-флагами».

В статье упоминается Янина Гончарова, которая организовывает недели моды, дизайнер Иван Айплатов, модный критик Ольга Жадеева.

Автор статьи также предложил передать организацию мероприятия и модные проекты Национальной школе красоты.

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