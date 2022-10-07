На Филиппинах сразу 433 человека выиграли джекпот 7.10.2022, 15:20

Математик объяснил, как такое могло произойти.

На выходных Филиппины взбудоражила необычная новость — сразу 433 человека выиграли джекпот в государственной лотерее. В результате людям пришлось поделить между собой 236 миллионов песо (около 4 миллионов долларов), пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

Казалось бы, как такое вообще возможно? Результаты лотереи вызвали волну возмущений и негодований среди победителей и люди начали требовать провести расследование этого «почти невозможного» результата лотереи.

Впрочем на помощь пришел математик. Ученый уверяет, что базовое понимание вероятности и человеческой психологии делают этот результат не таким уж неправдоподобным.

Как работает лотерея

Каждый лотерейный билет содержит шесть номеров от 1 до 55, а выигрышная последовательность джекпота определяется случайным образом. Обладатель билета выигрывает джекпот, если шесть номеров в нем совпадают с шестью выпавшими номерами.

Таким образом, каждый билет имеет:

6 из 55 шансов получить первый номер х на 5 из 54 шансов получить второй х на 4 из 53 шансов получить третий х на 3 из 53 шансов получить четвертый х 2 из 51 шанса получить пятый х на 1 из 50 шансов получить шестой.

* где х — знак умножения.

В результате каждый билет имеет шанс выиграть джекпот 1 из 28 989 675.

Каков шансы сорвать джекпот

Математик утверждает, что не зная точного количества проданных билетов, невозможно высчитать вероятность получения 433 выигрышных билетов.

Согласно одной из распространенных оценок, всего было продано около 10 миллионов билетов. Таким образом шанс выиграть кажется невероятным — 1 из 1 с последующими 1224 нулями. Однако все не так просто.

По мнению ученого, такой подход не включает данные о человеческом поведении и психологии. А следовало бы.

Такой подход предполагает, что каждый, купивший билет, имеет равные шансы выбрать каждую из всех возможных комбинаций. Но ученые давно заметили, что некоторые комбинации чисел гораздо более популярны, чем другие.

Больше психологии, чем вероятности

Ученый считает, что стоит обратить внимание на выигрышные номера — 9, 18, 27, 36, 45 и 54. Взглянув на эти числа и таблицу умножения, можно проследить четкую закономерность случайно выпавших чисел. Математик считает, что именно эта закономерность, вероятнее всего, и привлекла внимание людей.

Любопытно, что подобный всплеск победителей наблюдался четыре года назад в Великобритании — пять из шести чисел были кратны семи. А затем в 2020 году в Южной Африке — здесь победила серия чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10.

В результате, ученый считает, что люди на удивление плохо разбираются в том, как должна была бы выглядеть строка действительно случайных чисел. Доказательством тому, исследование, в котором людей просили подумать о случайном числе. В результате, оказалось, что испытуемые вдвое чаще выбирали нечетные числа, чем четные.

Мог ли быть обман

По мнению математика, сам факт того, что 433 человек купили выигрышные билеты, еще не является веским доказательством аферы.

Однако без информации о том, сколько в действительности было продано билетов государственной лотереи, увы, нет возможности быть уверенными на 100%. Впрочем, данные из других лотерей свидетельствуют о том, что это число попросту невозможно считать чем-то необычным.

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