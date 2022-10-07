Солдаты ВСУ показали видео работы украинских дронов-камикадзе по позициям врага

Солдаты ВСУ показали видео работы украинских дронов-камикадзе по позициям врага1
- 7.10.2022, 21:39
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Барражирующие боеприпасы наносят точечные удары.
Солдаты Вооруженных сил Украины разместили видео, где видно, как применяются беспилотники-камикадзе для того, чтобы разрушать оборону оккупантов. Соответствующий видеоматериал разместил телеграм-канал Сил специальных операций Украины.
Украинские воины, продвигаясь на разных участках фронта, обезвреживают оборону врага, нанося сильные и точные удары по укрепленным районам российских оккупантов с помощью барражирующих боеприпасов («дронов-камикадзе»).