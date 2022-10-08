Процесс транзита власти в России уже начался 2 8.10.2022, 8:10

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К Новому году в стране могут начаться бунты.

Успешное контрнаступление Украины вызывает серьезное внутреннее напряжение в РФ, поэтому уже к Новому году в России могут начаться бунты. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, они могут начаться на фоне объявленной в России частичной мобилизации.

«То, что успешное наступление Украины вызывает серьезнейшее внутреннее напряжение в РФ - это факт. Но в обществе значительно больший напряг вызывает мобилизация, которая, из-за своей массовости, коснется каждой российской семьи - через родственников, знакомых и т.д. Потому что одно дело, когда есть контракт и семья знает, что россиянин пошел на войну... и совсем другое, когда тот, кто не очень хочет попасть на фронт, частично, в разных пакетах, возвращается домой. Вот когда возвращаются таким образом, начинается раздражение и социальная напряженность и она продолжается до тех пор, пока это не приведет к серьезным последствиям», - отметил Кочетков.

По словам эксперта, процесс транзита власти в России уже начался, однако это не приведет к ускоренному уходу Путина.

«Отход Путина будет плавным, мотивирован состоянием здоровья. Тут ничего не меняется - сразу аналогии со смертью Сталина, после которого было правительство во главе с никчемным Маленковым, который ничего собой не представлял, а через некоторую паузу - Хрущев с развенчанием культа личности Сталина. Такой же примерно сценарий нужно рассматривать и сейчас, поэтому сразу после отхода Путина в России будет никакое правительство, а дальше к власти могут прийти люди, которых мы в этой роли абсолютно не рассматриваем. Они и будут заниматься развенчанием культа личности Путина и попыткой удержать под контролем хотя бы часть своей территории», - убежден Кочетков.

В то же время, как считает эксперт, новая власть некоторое время будет продолжать линию Путина.

«Со сменой власти в РФ будут предприняты попытки наступления - мол, убрали Путина и сейчас мы продемонстрируем. У них получится облом и потом новая власть, условные прагматики, которых сейчас связывают с группировкой Патрушева, постарается выйти на переговоры [c Украиной] через Турцию, Штаты, европейцев, но с куда более приемлемыми предложениями, чем то, что звучит сейчас», - сказал Кочетков.

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