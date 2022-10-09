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Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории

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  • 9.10.2022, 12:22
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Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории

Маневры с участием Беларуси должны были начаться 10 октября.

Командно-штабные учения «Нерушимое братство-2022», которые должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре «Эдельвейс» в городе Балыкчи, отменены Министерством обороны Кыргызстана. Об этом сообщает 24.kg.

Причины отмены не названы. В ОДКБ отмену учений пока не прокомментировали.

В июне Минобороны Кыргызстана сообщило о начале подготовки к организации учений «Нерушимое братство – 2022». В ОДКБ заявляли, что эти командно-штабные учения направлены на отработку вопросов подготовки и проведения миротворческой операции, а также задач постконфликтного урегулирования.

К участию в маневрах должны были быть привлечены миротворческие контингенты Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, РФ и Таджикистана. Однако после недавних боев на кыргызско-таджикской границе в Кыргызстане начали звучать призывы, чтобы таджикских военных на учения не допустили.

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