Помещения в Шотландии начали обогревать теплом танцоров 8 9.10.2022, 17:03

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Танцевать рекомендуют в ритме Rolling Stones.

В художественном пространстве SWG3 в Шотландии придумали новый способ обогрева. В галерее установили систему, которая получает энергию для обогрева из тепла тел на танцполе, пишет «Хайтек».

Тепло танцоров передается через жидкость-носитель в скважины глубиной 200 м, которые можно заряжать как тепловую батарею. При необходимости эта энергия возвращается к тепловым насосам и передается обратно в арт-пространство.

«Когда вы начинаете танцевать в среднем темпе под Rolling Stones или что-то подобное, вы можете генерировать 250 Вт. А если у вас есть ди-джей, который крутит басовые партии и заставляет всех прыгать вверх и вниз, можно генерировать 500–600 Вт тепловой энергии», — пишет Дэвид Таунсенд, основатель компании TownRock Energy, которая разработала систему обогрева

Новая система использует энергию от всех посетителей клубов, концертов и выставок, сообщают в художественной галерее SWG3. Собранная энергия хранится в 12 подземных скважинах, а затем используется для обогрева или охлаждения помещения. В галерее отмечают, что новая система позволила отключить газовые котлы, по оценке это приведет к сокращению выбросов углекислого газа на 70 т в год.

Стоимость установки составила чуть больше 600 тыс. фунтов стерлингов (около $670 тыс.).

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