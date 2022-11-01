В Донецкой области российский командир убил подчиненных и сбежал с позиций 9 1.11.2022, 13:53

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Командование РФ наградило его орденом «За мужество».

В конце октября орден «За мужество» получил российский капитан и командир одной из рот, воевавших на Донецком направлении. Его отряд, состоявший из 140 человек, был переброшен в зону боевых действий 14 октября. Мобилизированных фактически забросили с автоматами против танков, без подвоза боекомплекта и еды. Около недели захватчики питались тем, что могли найти и пили воду из луж, пишет 24tv.ua.

Никакой связи с высшим командованием у них не было, поэтому обеспечить эвакуацию раненых и вывоз тел погибших никто из них не мог. Да и не очень хотел, ведь на первом месте в зоне боевых действий у россиян стоит вопрос выживания.

Когда же пребывание на передовой стало для капитана невыносимым, он решил объявить остаткам роты, что будет командовать отрядом немного подальше от места дислокации личного состава. Мол, отойдет для лучшей оценки оперативного положения. На тот момент в роте оставались в живых только 37 мобилизованных.

После этого командир скрылся в ближайшей посадке между ротой и заградительным отрядом, где провел почти сутки. В ту же ночь подверглись сокрушительному артиллерийскому обстрелу. Когда же капитан вернулся, он был совершенно нетрезвым. Вместе с ним изо всей роты боеспособными были только трое. Он расстрелял подчиненных, после чего окончательно скрылся. Этот момент защитники Украины сняли с беспилотника.

Высшему командованию офицер объяснил, что ему удалось «самостоятельно сдерживать наступление польских наемников», в то время как все его подчиненные погибли в бою. За такой подвиг его наградили.

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