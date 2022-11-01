Глава КГБ Тертель рассказал, откуда на Беларусь готовится нападение 43 1.11.2022, 20:54

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Иван Тертель

Ему мерещится вхождение в Беларусь военных контингентов с территории Польши.

Складывающаяся в мире обстановка сейчас чем-то напоминает преддверие Первой и Второй мировых войн. Об этом заявил 1 ноября председатель Комитета Госбезопасности Иван Тертель на встрече с трудовыми коллективами Могилева.

Ссылаясь на свои анонимные источники глава КГБ сказал, что «сейчас создаются предпосылки для серьезного мирового конфликта».

— Первый признак — это формирование коалиций в мировом масштабе, что мы в настоящее время наблюдаем. С одной стороны, коллективный Запад, который уже давно в коалиции и пытается расширять ее. С другой стороны, страны, несогласные с такой политикой мирового господства, формируют свою коалицию. Прежде всего это Китай, Россия, Иран и некоторые другие страны, — сказал Тертель.

По мнению главы КГБ, если сейчас ситуация не оздоровится, «острота отношений будет только увеличиваться и последствия могут стать непредсказуемыми».

— Единственный положительный момент: мы как спецслужба точно знаем, что США математически просчитали последствия обмена ядерными ударами и пришли к выводу, что это будет катастрофа для целого человечества, — отметил Тертель.

Спикер также заявил, что его ведомство «на документальном уровне» знает, что в случае эскалации «ядерные удары, в том числе по нашей территории, планируются».

— Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства, — сообщил Тертель.

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