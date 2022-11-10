Правый берег Днепра превратился в операционный «котел» для армии РФ 1 10.11.2022, 14:52

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ВСУ контролируют все переправы своей артиллерией.

Российское руководство объявило об очередном «жесте доброй воли», а именно о выходе из Херсона и правого берега Днепра. Сделают ли они это, а также куда перебросят освободившиеся резервы?

На эти вопросы ответил военный эксперт Роман Свитан в эфире проекта FreeДом.

«На данный момент происходят наступательные действия по некоторым участкам правобережного фронта. Это и район Снигиревки, и Давыдова Брода... То есть украинские войска выдавливают россиян, независимо от того, что они говорят на данный момент», - говорит он.

Военный эксперт добавил, что, несмотря на заявления РФ, ВСУ проводят рутинную работу.

«То, что россияне сейчас это подают в информационное поле именно в таком режиме, скорее всего, все-таки говорит о том, что они готовы уходить с правого на левый берег. Но хотят подать в информполе это как героическое какое-то действие. То есть они героизируют любое движение... У них в принципе нет слова назад, они просто разворачиваются на 180 градусов и опять геройски вперед», - подчеркнул Свитан.

Он отметил, что именно в таком ключе оккупанты хотят подать предполагаемое уничтожение россиян на правом берегу.

По его словам, россияне обречены на этом направлении. «Правый берег - это оперативный котел после того, как мы контролируем мосты своей артиллерией», - подытожил Свитан.

9 ноября стало известно, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил в тот же день, что «у россиян обвалился фронт».

Ближе к вечеру министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы приказал вывести российские войска с правого берега Днепра на Херсонском направлении. Все это делается якобы из-за проблем со снабжением оккупантов.

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