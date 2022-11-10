CNN: Республиканцы «уволили» Трампа 6 10.11.2022, 22:52

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ДОНАЛЬД ТРАМП

фото: EPA

Лидером республиканцев, вероятно, станет ожесточенный противник Трампа.

Вице-губернатор штата Джорджия от Республиканской партии Джефф Дункан заявил, что после полученных во вторник вечером результатов выборов бывший президент Дональд Трамп не является лицом Республиканской партии. Об этом сообщает CNN.

«Нет смысла отрицать, что Дональда Трампа уволили во вторник вечером. Комитет по поиску поставил несколько имен вверх списка, одним из них является Рон Де Сантис. Его отметили за процесс переосмысления политики республиканской партии и за удачное руководство», — сообщил он в четверг.

Дункан также сказал, что кандидату в Сенат от Джорджии от Республиканской партии Гершелю Уокеру для того, чтобы победить во втором туре, следует совершить три важных телефонных звонка.

«Сделайте три успешных телефонных вызова. Один из них — скажите Дональду Трампу, чтобы он не въезжал в Джорджию в течение четырех недель. Он токсичен, он ничего не сделает, чтобы помочь получить мандат. Во-вторых, я бы поднял трубку, позвонил Брайану Кемпу и попросил его о помощи и принес извинения за то, что не поддержали его во время праймериз против Дэвида Пердью. И в-третьих, я бы позвонил Рону Де Сантису и попросил его приезжать в Джорджию как можно чаще в течение следующих четырех недель. Это был бы выигрышный рецепт для Гершеля Уокера» — сказал Дункан CNN.

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