В Херсоне у военных РФ паника: в «огневой мешок» попали 20 тысяч оккупантов 17 11.11.2022, 12:15

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Большая часть российской группировки не смогла переправиться не левый берег Днепра.

Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление главы ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, большая часть российских оккупантов все еще остается на правобережье Херсона.

По проведенной военными предварительной оценке, общая численность оккупантов на правобережье составляет порядка 20 тысяч человек.

Вывод такого контингента требует времени и за один день операция не проводится. К тому же, все переправы на текущий момент взорваны или находятся под огневым контролем ВСУ.

«По последней информации – 4-я тактическая бригада была выведена на левобережье. Остальные на позициях, ведут бои с целью прикрытия отступления», - сказал Скибицкий.

Сейчас идет отступление россиян уже от второй линии обороны. Они пытаются строить оборону вокруг Херсона.

В то же время среди оккупантов нарастает паника. Расчет оккупантов не оправдались. Надеждам на «договорняк» не суждено сбыться. Журналист Денис Казанский публикует скрины чатов, в которой россияне в панике ищут пути решения в сложившейся ситуации.

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